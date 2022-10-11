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Один из российских командиров поведал о том, что два села в ДНР были освобождены от украинских военных.

Фомченков рассказал о том, что российские военные справились со своей задачей и освободили 2 населенных пункта от бойцов ВСУ.

Российские военные смогли отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше от дороги, до этого украинские военные были атакованы российскими военными силами.

Бойцы ВСУ пытаются пройти к дороге, чтобы отрезать населенные пункты от коммуникаций. На данный момент российские военные перешли к активной фазе.

Также стало известно о том, что настрой в рядах ВСУ становится все хуже и хуже. Это, вероятно, связано с недавними ударами ВС РФ по Украине.

Ранее сообщалось о том, что данные удары были совершены по предложению Министерства обороны РФ.

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