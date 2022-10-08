Сегодня все говорят об угрозе ядерной войны, но никто не слышит друг друга. Россия и Запад обвиняют друг друга в угрозе ядерной войны. Российские политики заявляют о том, что Зеленский подталкивает НАТО к ядерному удару, а США обвиняют Путина в таких угрозах.

Коммерсант заявляет, что разговоры о ядерном ударе слышны отовсюду, но где же правда и от кого ждать удара.

Дмитрий Медведев в своей социальной сети, назвав Зеленского идиотом, заявил, что президент Украины умоляет США о нанесении превентивных ударов по России.

Песков также заявил о том, что такой призыв Зеленского — это призыв к началу мировой войны, последствия которой могут быть чудовищны.

Анализируя речь президента Украины, стоит отметить, что нанесения ядерного удара по России Зеленский не просил. Он призывал НАТО лишь пересмотреть порядок использования оружия с целью предотвращения ядерного удара со стороны России.

Формулировки Зеленского, конечно, были неоднозначны. Именно они и дают нам возможность рассуждать о том, что же все таки имел ввиду президент Украины.

После множества споров и обсуждений Зеленский заявил, что в своей речи под превентивными мерами он имел ввиду новые санкции против России.

Президент США также смело высказывается об угрозе ядерной войны. Совсем недавно он заявил, что отлично знает Владимира Путина и уверен, что тот не шутит, говоря о потенциальном применении ядерного оружия.

Стоит отметить, что ни одна из сторон не может предоставить доказательства реальной подготовке какой-то страны к нанесению ядерного удара.