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Солист группы «Ленинград» Шнуров выступил в Омске после неудачного выступления в Москве. Тогда на День города Сергей Шнуров исполнил песню о пожаре в Москве, что привело жителей Москвы в ужас.

Несмотря на вышесказанное жители Омска с радостью встретили Шнурова. В сети появились фото с концерта группы. Коллектив исполнил множество своих известных хитов, а фанаты пели и танцевали во время выступлении.

Не один раз Сергей Шнуров спускался к поклонникам, что несомненно их радовало.

Раннее сообщалось о том, что в китайском университете исследователь разработал новый метод создания шелка, который делает его более прочным и эластичным. Данный вид шелка, по мнению специалиста, может с легкость конкурировать с классическим видом шелка.

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