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В Сети появилась информация о том, какая же ошибка Зеленского смогла спровоцировать спецоперацию.

Заявление Зеленского о невозможности переговоров с Москвой подверглось серьезной критике.

Становится все очевиднее, что Украина ведет войну с Москвой ради США. Пользователи в интернете говорят о том, что раньше казалось, что Зеленский не осознает этого, но сейчас все ясно.

Очевидно, что после таких финансовых вложений США в вооружение Киева ни о какой дипломатии и речи идти не может.

Один из пользователей в Сети указал на то, что именно нарушение президентом Украины Минских соглашений стало причиной начала СВО.

В заключении пользователи интернета отметили, что верят в мирное урегулирование конфликта, если украинский режим рухнет и народ изберет другую власть, не находящуюся под влиянием США.

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