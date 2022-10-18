В Сети появилась информация о том, какая же ошибка Зеленского смогла спровоцировать спецоперацию.
Заявление Зеленского о невозможности переговоров с Москвой подверглось серьезной критике.
Становится все очевиднее, что Украина ведет войну с Москвой ради США. Пользователи в интернете говорят о том, что раньше казалось, что Зеленский не осознает этого, но сейчас все ясно.
Очевидно, что после таких финансовых вложений США в вооружение Киева ни о какой дипломатии и речи идти не может.
Один из пользователей в Сети указал на то, что именно нарушение президентом Украины Минских соглашений стало причиной начала СВО.
В заключении пользователи интернета отметили, что верят в мирное урегулирование конфликта, если украинский режим рухнет и народ изберет другую власть, не находящуюся под влиянием США.