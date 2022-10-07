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Московский Комсомолец пишет о том, что одно из немецких изданий посоветовало западным политикам «извлечь уроки из истории», если те хотят мира.

Корреспондент напомнил о том, что войны выигрывают не лозунгами и гневными словами, а мудрыми решениями. Если бы для победы нужны были громкие резолюции, то Украина давным-давно уже победила. После Второй мировой войны Запад стал первым в неудачах.

По мнению журналиста, печальный опыт «освободительных войн» западных стран вовсе не говорит об автоматической капитуляции Киева, но при этом позволяет засомневаться в громких европейских лозунгах политиков.

Мысль о том, что война Европы за базы может длиться до десятка лет, не является радостной. Корреспондент уверен, что Европа должна учесть интересы России, несмотря ни на что.

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