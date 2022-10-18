Сообщается о том, что российские военные начали запускать ракеты уже из-под Ростова-на-Дону, а не с берегов Каспийского моря.

Так, подготовка к нанесению ударов стала занимать меньшее количество времени. Это отмечают военные специалисты.

Скорость российской ракеты такова, что у ВСУ не остается шансов быстро среагировать и отразить удар.

Задача запуска на данный момент- удары по важным объектам инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявляет о нехватке финансирования от Запада и требует больших поставок вооружения. Также президент Украины призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, что вызвало негативную реакцию всего мира. Граждане Запада не хотят вступать в прямой конфликт с Российской Федерацией.