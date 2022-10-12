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Член разведки Минобороны Украины заявил о том, что нанесение огромного количества ракетных ударов является «почерком» нового генерала командующего СВО Суровкина.

Именно Суровкин точно знает все о запуске ракет с самолета, ведь он был командующим войсками ВКС, а также возглавлял российскую группировку в Сирии.

Военное Обозрение сообщает, что Служба безопасности Украины уже объявила командующего СВО в розыск. При этом Украина убеждена, что Россия уже проиграла и совсем скоро армия Украины освободит «оккупированные территории».

Киев продолжает убеждать всех, что украинские ПВО эффективно отражают удары российских дронов. Пресс-служба говорит о том, что уже сегодня отражены российские удары на Одессу и Николаев. Чьи же тогда ракеты достигли своих целей?

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