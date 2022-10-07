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Ученые рассказали о том, сколько же времени нужно, чтобы недавний знакомый стал близким другом. Оказывается для этого нужно всего лишь 34 часа.

Социальное исследование, в котором приняли участие около 2000 человек, подтвердило, что человеку нужно 2040 минут для того, чтобы перейти от знакомства к дружбе.

Данные результаты исследования были изучены английским ученым, который высказал теорию о том, что есть ограниченное количество людей, с которыми люди могут стабильно общаться.

Исходя из результатов исследования формула дружбы состоит из 11 взаимодействий. Оказалось, что у каждого из нас есть около пяти друзей, которые могли бы помочь в трудную минуту. Около 60% людей нуждаются в небольшом круге людей, с которыми можно поделиться проблемами и обсудить переживания.

Раннее сообщалось о том, что физический контакт с животными помогает в развитии навыков общения.

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