Группа международных специалистов нашла способ восстановления поврежденной нити ДНК. Ученые сообщают, что это открытие поможет найти способы излечения многих заболеваний.

Российские ученые раскрыли данный механизм совместно с учеными из Китая и Америки.

Специалисты заявили о том, что они открыли совершенно новый механизм, при помощи которого клетка может находить поврежденные места в ДНК. Разрывы в ДНК ведут к мутациям, страшным болезням и смертям, поэтому такое открытие ученых очень важно для человечества. Этот механизм поможет бороться даже с онкологией в каких-то случаях.

Эксперты рассказывают о том, что данный механизм поможет найти новые способы лечения части заболеваний, которые связаны с генетикой. Также это может стать основой для создания новейших лекарственных средств.