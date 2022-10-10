Специалисты ЮФУ создали программный комплекс, позволяющий индивидуализировать управление компьютером с помощью мозга человека.

Нейроинтерфейсы типа «мозг – компьютер» – это немышечные системы управления и коммуникации, созданные с целью помочь людям, утратившим способность к мобильности и самостоятельности. На данные момент специалисты проводят испытания, которые улучшили бы данную систему с целью более удобного управления для пациента.

Данные исследования проводятся при поддержке Российского Научного Фонда.

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