Специалисты убеждены, что эмоциональное и психологическое состояние сильнее всего влияет на биологический возраст.

Ученые убедились в том, что определенные чувства ведут к более скорому старению.

Исследование о том, что же влияет на биологический возраст человека провели ученые из Китая и США. Выяснилось, что на биологический возраст оказывают влияние образ жизни, генетика и так далее.

С целью проведения исследования было выбрано несколько категорий людей с разными заболеваниями и абсолютно здоровые. При это сравнении прогнозируемый возраст отличался менее чем на 1,5 года.

Также ученые с полной уверенностью заявили о том, что на биологический возраст влияет также и моральное состояние. Раньше стареют люди, которые курят, пребывают в депрессии или одиночестве.