Специалисты утверждают, что основы белков не могут образовываться в воде, поэтому для зарождения жизни необходима и атмосфера, и вода.

Ученые выдвигают две теории зарождения жизни на Земле. Первая заключается в образовании сложных органических соединений прямо на нашей планете. Первый раз данные предположения были высказаны российским биологом.

Согласно второй теории, жизнь на нашу планету пришла из космоса. Данная мысль среди многих считается антинаучной.

Сейчас ученые пришли к тому, что вероятнее всего жизнь возникла именно на границе раздела водной и воздушной среды. К примеру, на оболочке морских капель от брызг волн. Именно такая среда, похожая на аэрозоль, могла стать местом зарождения жизни на Земле.

Специалисты, которые пришли к вышеуказанным выводам, верят в то, что их мысли найдут свое место на практике.