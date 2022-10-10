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В интернете появилась информация об ухудшении здоровья блогера Юрия Хованского. Молодой человек рассказал, что в турецком аэропорту у него отказали ноги.

Блогер отмечает, что нигде не встречал такой доброты со стороны сотрудников аэропорта, как в Стамбуле. Сразу же после произошедшего мужчине предоставили инвалидную коляску.

Недавно стало известно, что блогер Юрий Хованский уехал из России в Сербию. Как говорит сам мужчина, многие над ним смеялись, когда он попал в СИЗО из-за песни на стриме, так как он не уехал из страны, когда была такая возможность.

Ранее сообщалось о том, что Marvel продемонстрировали первый эпизод своего первого сериала в жанре хоррор. Первый эпизод продемонстрировали уже в конце прошлой недели. Критики положительно отнеслись к данной картине.

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