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Сообщается, что туристов в Германии стали обязывать платить дополнительные сборы за отопление и электрическую энергию. Российские туроператоры связывают это с повышением цен на энергоресурсы в Европе.

На данный момент сумма варьируется от 3 до 5 евро в сутки, какие-то отели берут 5 евро за все время пребывания туриста в гостинице. Отмечается, что данные сборы вводят даже отели. Где проживание и так стоит не маленьких денег.

Гостиницы Германии не отрицают того, что с наступлением зимы данные сборы могут вырасти в несколько раз. Сообщается, что многие туристы просто отказываются от поездок, когда узнают, что им будет нужно доплачивать за энергоресурсы.

Стоит напомнить о том, что на данный момент Германия не ограничила выдачу туристических виз гражданам России, однако прямого рейса между странами нет. Многие путешественники едут туда с пересадкой в Стамбуле.

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