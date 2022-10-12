Отставной генерал Турции сообщил о том, что с помощью проведения учений НАТО хочет сплотить страны-члены альянса.

РИА Новости сообщают, что раннее генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс в скором времени проведет учения по силам ядерного сдерживания. Данные учения являются плановыми.

Бывший военный Турции, что Запад с самого начала СВО своими действиями пытается превратить данный конфликт в более серьезное и масштабное противостояние. Предстоящие учения также создают впечатление усиления эскалации.

Задачей учений НАТО является желание показать коллектив западных стран в противостоянии РФ.

Экс-генерал уверен, что Запад страдает от постоянных взаимных реакций России и Украины на различные инциденты, именно поэтому НАТО решило действовать решительнее собрать все западные страны на учения.

Также эксперт уверен, что поставки новой военной помощи Украине не станут решением конфликта. Лишь принятие ситуации, которую обрисовала Россия, решит проблему.