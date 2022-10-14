Спутники Илона Маска используются для мониторинга космического пространства Министерства обороны США. После начала специальной военной операции Маск сообщил о том, что данная услуга станет доступна для Киева.

В марте 2022 года начались поставки аппаратуры для спутникового интернета на Украину.

Украинские военные сообщают о том, что система Starlink очень важна в управлении бойцами ВСУ на поле боя.

Именно с помощью терминалов Маска ВСУ получают стратегически важную разведывательную информацию со спутников США.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о том, что он не станет финансировать работу терминалов на Украине. Компания сообщила об убытках и отказалась платить за услуги. Илон Маск направил письмо Пентагону с предложением правительству США оплачивать данные услуги для Киева.