Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спутники Илона Маска используются для мониторинга космического пространства Министерства обороны США. После начала специальной военной операции Маск сообщил о том, что данная услуга станет доступна для Киева.

В марте 2022 года начались поставки аппаратуры для спутникового интернета на Украину.

Украинские военные сообщают о том, что система Starlink очень важна в управлении бойцами ВСУ на поле боя.

Именно с помощью терминалов Маска ВСУ получают стратегически важную разведывательную информацию со спутников США.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о том, что он не станет финансировать работу терминалов на Украине. Компания сообщила об убытках и отказалась платить за услуги. Илон Маск направил письмо Пентагону с предложением правительству США оплачивать данные услуги для Киева.

Вам может понравиться

На Украине сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М

Фронтовой бомбардировщик Су-24, который намеревался нанести удар крылатой ракетой Х-25, попал под удар российского боезаряда и рухнул на землю. Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться, но выжить им не удалось.

Китайские коровы научились воспроизводить молоко, равноценное человеческому

Учеными уже давно было доказано, что младенцами плохо усваивается коровье молоко. Поэтому матерям, которые не могут кормить грудью, приходится искать альтернативу, избегая привычное для взрослого человека молоко из-под коровы. Как

Добровольцы Башкирии, участвующие в спецоперации, записали видеообращение

РИА Новости сообщает, что добровольцы из Башкирии записали видео с передовой для своих жен. Мужчины рассказали об условиях их жизни на передовой и о своих целях на фронте. Бойцы сказали,