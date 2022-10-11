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Московский Комсомолец сообщает о том, что уже второй день ВС РФ наносят массированные удары по Украине. Российские войска все так же целятся в объекты инфраструктуры.

Сообщается о поражении ТЭС под Винницей. В других областях под удар попадают оборонные заводы, военные части, железные дороги и так далее.

Также под удар попала база отдыха «Металлург», именно там находились военные, которые должны были отправиться на фронт.

Раннее стало известно, в республики Беларусь ведутся работы по созданию лекарства от коронавируса. Исследовательский институт поведал, что уже в следующем году на полках аптек появится новое отечественное лекарство. На данный момент жители республики лечатся российским препаратом. Лечение длится на протяжении 5 дней и стоит около 3000 рублей.

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