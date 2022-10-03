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РИА Новости сообщают, что Америка планирует создать в Европе военную часть во главе с американским генералом с целью втянуть в конфликт с Украиной множество стран.

США подготовили список предложений по повышению эффективности помощи Западу. Есть планы создания различных центров в европейских городах. Также есть информация о том, что подготовка украинских военных уже проходит по стандартам НАТО. Сообщается, что их подготовка проходит в разных городах Европы.

Специалист сообщает, что НАТО пытается измотать Москву, совершенно не думая о жизнях украинских военных, а потом, скорее всего, пойти на мир на своих условиях.

Более того, эксперты не отрицают того, что НАТО может пойти на прямой вооруженный конфликт с Москвой.

Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Киеву, итого НАТО потратило на вооружение Украины около миллиарда долларов. Сейчас Америка уже заказывает технику для Украины, а не берет из своих арсеналов.

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