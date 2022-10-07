Военный специалист рассказал о том, что Америку ждут ужасные последствия, если вдруг Украина вступит в НАТО.

Эксперт убежден, что вступление Украины в НАТО будет влечь за собой огромные финансовые вливания от Америки. Первые затраты могли бы достигать около тридцати миллиардов долларов, в том числе и около десяти миллиардов расходов американских налогоплательщиков.

Специалист сказал, что неразумно в настоящее время тратить гигантские средства на расширение НАТО, так как сейчас времена огромной инфляции, у Америки огромный госдолг и есть угроза от Китая в Азии.

Помимо всего прочего, вступление Киева в НАТО увеличивает риск ядерной войны. По этой причине очень важно, чтобы политики США серьезно подумали и отказали Украине в членстве в НАТО. Плюс ко всему Америке пришлось бы размещать на территории Европы оружие, хотя вооружение США сейчас не в самом лучшем состоянии.

Также раннее отмечалось, что вступление страны в альянс не может происходить во время военного конфликта на территории страны.