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Сообщается, что Илон Маск стал объектом обсуждения в Белом доме после его заявлений по поводу Украины.

Появилась информация о том, что Америка готовится организовать проверки бизнеса Маска. Более того, Белый дом желает проверить предпринимателя на вероятность угрозы его деятельности национальной безопасности США.

США всерьез обеспокоены высказываниями Илона Маска и готовы к действиям в этом поле.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск поддержал шутку Дмитрия Медведева в одной из его социальных сетей. Там же американский предприниматель задал заместителю председателя Совета безопасности вопрос об обстановке в Донецке на данный момент.

Также есть информация о том, что финансирование Зеленского может прекратиться в том случае, если он не перестанет жаловаться на нехватку финансов и вооружения со стороны НАТО.

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