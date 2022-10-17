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В некоторых СМИ появилась информация о том, что в Одессе произошло несколько взрывов. Данная информация пока что официального подтверждения не получила.

В понедельник утром в Одессе прозвучало несколько взрывов. Ранее в Одесской области была слышна воздушная тревога, как и в других регионах Украины.

Ранее поступила информация о том, что Киев планирует наступление в Запорожской области. ВСУ активно ведут подготовку к бою на Днепре. Тренировки проводятся среди разного рода войск несколько раз в месяц. Российские власти, конечно же, знают об этом и наращивают защиту в соответствующих районах страны.

Также есть информация о том, что западные страны отказываются поставлять Украине свои танки. Это связано со страхом возможной провокации в случае, если машины попадут в руки российских солдат.

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