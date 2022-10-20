Московский Комсомолец сообщил о том, что в Сети появилась информация о том, что в процессе наступления украинских бойцов на Херсон они используют азербайджанские истребители.

Ставится вопрос о том, сделано ли это с разрешения Баку?

Еще несколько месяцев назад появилась информация о том, что весной 2022 года Азербайджан предоставил Киеву управляемые бомбы. Данное оружие могло использоваться против российских военных.

Согласно опубликованным документам из Азербайджана на Украину было совершено 8 поставок за один месяц. Позже появилась информация также и о передаче Киеву военных самолетов.

Однако, данные самолеты могли использоваться и без разрешения Баку, ведь они всегда чинились на Украине. Возможно, Киев просто не стал возвращать их хозяевам.

Данная ситуация достаточно непонятна, ведь Азербайджан подписал Декларацию о союзническом взаимодействии с РФ.

Комментарий со стороны Баку по этой ситуации получить, к сожалению, не удалось.