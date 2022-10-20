ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Московский Комсомолец сообщил о том, что в Сети появилась информация о том, что в процессе наступления украинских бойцов на Херсон они используют азербайджанские истребители.

Ставится вопрос о том, сделано ли это с разрешения Баку?

Еще несколько месяцев назад появилась информация о том, что весной 2022 года Азербайджан предоставил Киеву управляемые бомбы. Данное оружие могло использоваться против российских военных.

Согласно опубликованным документам из Азербайджана на Украину было совершено 8 поставок за один месяц. Позже появилась информация также и о передаче Киеву военных самолетов.

Однако, данные самолеты могли использоваться и без разрешения Баку, ведь они всегда чинились на Украине. Возможно, Киев просто не стал возвращать их хозяевам.

Данная ситуация достаточно непонятна, ведь Азербайджан подписал Декларацию о союзническом взаимодействии с РФ.
Комментарий со стороны Баку по этой ситуации получить, к сожалению, не удалось.

Вам может понравиться

Суровикин: российская армия технично побеждает войска противника

Недавно назначенный командующий группировкой войск в зоне СВО Суровикин рассказал о превосходстве российских военных на фронте. При это, командир отметил, что обстановка в зоне СВО все еще напряженная. Суровикин раскрыл

АПЛ ВМС США с ядерными ракетами на борту вошла в Аравийское море

Как сообщает издание War Zone, атомная подводная лодка ВМС США «Западная Вирджиния», которая имеет среди своего вооружения, в том числе и ракеты с ядерными боеголовками, вошла в воды Аравийского моря.

В Белоруссии сохраняется напряженность на границе с Украиной

По сообщению Белорусского телеграфного агентства со ссылкой на председателя белорусского госпогранкомитета Анатолия Лаппо, погранслужбы Белоруссии усилили свои позиции на границе со стороны Украины. По словам Лаппо, граница с украинской стороны