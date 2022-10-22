Сообщается, что в ходе проведения специальной военной операции бойцы ДНР уничтожили националистский БТР производства США.

Боевой автомобиль врага был уничтожен из российского ракетного комплекса. На просторах сети Интернет появились видеокадры данного уничтожения.

Авторы видеокадров сообщают о том, что данный инцидент случился в ночное время.

Раннее сообщалось о том, что Россия продолжает наносить массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Данная тактика стала применяться российскими бойцами после теракта на Крымском мосту, виновниками которой являются украинцы.

Также есть информация о том, что к концу этого года российские военные начнут активное наступление на фронте. Об этом свидетельствует то, что на данный момент замечают некоторое «затишье» на фронте у российской стороны.