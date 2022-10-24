Лента.ру сообщает о том, что следует избегать сексуальных ласк пальцами при наличии ран на руках.

Гинеколог пояснила, что сексуальные ласки пальцами возможно исключительно в том случае, когда на руках нет ранений или царапин.

Помимо вышесказанного, такие ласки противопоказаны во всех случаях, когда есть какие-либо повреждения кожи. В противном случае это может привести к заражению половых органов и появлению гнойной сыпи.

Более того, специалист порекомендовал придерживаться базовых правил личной гигиены. Перед любыми ласками необходимо не только помыть руки, но и сходить в душ, чтобы обезопасить себя от попадания различных бактерий на кожные покровы.

Врач-гинеколог отмечает то, что заразиться половыми заболеваниями при ласках руками фактически невозможно.