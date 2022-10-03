Как сообщает РИА Новости, технический прогресс не стоит на месте, искусственный интеллект развивается без остановки, что не может не настораживать, ведь он в любой момент может выйти из-под контроля человека.

Тема восстания машин уже давно существует в книгах и фильмах, но лишь совсем недавно о ней задумались всерьез.

Технологии неразрывно связаны с нашей жизнью. Пока мы можем выключать и перезапускать компьютеры, они находятся под нашим контролем, но как только мы перестанем это делать, машины превзойдут человека.

В современном мире искусственный интеллект многое делает качественнее и точнее людей. Роботы могут анализировать медицинские снимки, производить детали, управлять логистикой и многое другое.

Согласно социологическим исследованиям, решения принимаемые исключительно компьютером кажутся несправедливыми для людей, а решения принимаемые совместно с человеком наоборот.

В современном мире ведутся разработки оружия, которое могло бы самостоятельно без человека осуществлять свое назначение. Ведущие специалисты выступают против этого, ведь это может привести к мировой катастрофе.

Ученые уверены, что сверхинтеллект может вначале копировать повадки человека, а в последствии и обходить их.