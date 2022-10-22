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РИА Новости сообщает о том, что эксперты обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой с легкостью могут воспользоваться украинцы.

Специалисты сошлись на том, что данная система может функционировать как GPS.

Эксперты также отмечают то, что сигналы системы навигации могут с легко быть подделаны.

Профессор американского университета заявил о том, что Киев и Запад уже начали приходить к тому, что Starlink достаточно загадочная и мало контролируемая система. Именно этот факт сейчас настораживает Украину и страны НАТО.

Раннее сообщалось о том, что политикой США недовольны многие страны Латинской Америки. Президент Колумбии убежден в том, что политика Америки ведет к тому, что погибает экономика всех стран. США при этом думают лишь о своем собственном благополучии ценой других государств.

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