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Московский Комсомолец побеседовал с Героем России, который рассказал свое мнение о происходящем на фронте сейчас.

Рустем Клупов поведал о том, что несмотря на некоторые успехи на фронте, силы Украины не бесконечны и рано или поздно иссякнут.

Также специалист подчеркнул, что на данный момент Херсонское направление имеет большое значение для ВСУ. Это связано с тем, что на правом берегу Днепру России имеется значительный плацдарм. В случае, если данный плацдарм будет уничтожен, то форсирование реки нужно будет начинать заново.

Герой России отметил, что битва за Херсон, которая в скором времени может начаться будет похожа на Сталинградскую битву, однако масштабы, конечно, намного меньше.

Военный также сказал о том, что информация о создании объединенной группировки войск России и Белоруссии испугали Киев. Вероятно, что со стороны России это лишь прикрытие, отвод внимания противника.

Эксперт также уверен в том, что сейчас на фронте наблюдается небольшое затишье, которое может говорить лишь о скором активном наступлении российских бойцов.

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