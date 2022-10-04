Союзники Вооруженных Сил РФ и ДНР не останавливаются в активных боевых действиях по освобождению Донбасса в рамках специальной военной операции. Наша армия ведет чуткий контроль за перемещениями врага с помощью современных разведывательных аппаратов.

Сообщается что члены оперативно-боевого тактического формирования “Каскад” уничтожили технику ВСУ под Угледаром.

На просторах интернета появился видеоролик с подтверждениями вышесказанному.

Ранее также сообщалось о ликвидации силами ВС РФ машин с резервами ВСУ, направляющихся в сторону Угледара.

Также есть информация о том, что некоторые бойцы ВСУ отправлены в Великобританию с целью получения специальных знаний с целью захвата ЗАЭС. Около сотни бойцов были отправлены в Королевство на специальные военные курсы.