ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Союзники Вооруженных Сил РФ и ДНР не останавливаются в активных боевых действиях по освобождению Донбасса в рамках специальной военной операции. Наша армия ведет чуткий контроль за перемещениями врага с помощью современных разведывательных аппаратов.

Сообщается что члены оперативно-боевого тактического формирования “Каскад” уничтожили технику ВСУ под Угледаром.
На просторах интернета появился видеоролик с подтверждениями вышесказанному.

Ранее также сообщалось о ликвидации силами ВС РФ машин с резервами ВСУ, направляющихся в сторону Угледара.

Также есть информация о том, что некоторые бойцы ВСУ отправлены в Великобританию с целью получения специальных знаний с целью захвата ЗАЭС. Около сотни бойцов были отправлены в Королевство на специальные военные курсы.

Вам может понравиться

НАСА отправит вертолет Dragonfly на Титан через 5 лет

По информации зарубежных изданий, НАСА планируют отправить на Титан новейший роботизированный вертолет уже в 2027 году. Это воздушное судно выглядит и функционирует как винтокрыло, при приземлении оно будет действовать как

Боевики ВСУ, зашедшие в Красный Лиман, приступили к карательным действиям

Министерство обороны России сообщило, что союзные войска были отведены из города Красный Лиман и передислоцированы на «более выгодные рубежи». И сегодня, 1 октября, боевики ВСУ смогли зайти в город. По

Британцы резко ответили главе Генштаба после слов о России

РИА новости сообщают, что жители Великобритании бурно дискуссируют о заявлении Генштаба Тони Радакина о том, что Российская Федерация способна ударить по Англии даже из космоса. Народ требует угомонить главу Генштаба,