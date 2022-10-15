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Российская газета сообщает о печальном завершении испытаний технологичных очков для пехоты США. Испытуемые смогли выдержать всего несколько часов, после чего их самочувствие ухудшилось.

Разработчики планировали, чтобы с помощью современных технологий у пехотинцев появился «дисплей». Именно это помогло бы демонстрировать важную информацию от командования прямо перед глазами бойцов, более того у них появилась бы функция ночного видения. На финансирование данной разработки было выделено более 20 миллиардов долларов.

Помимо плохого самочувствия во время испытаний, солдаты также отметили нарушение многих функций в очках. Американцы делали все возможное, чтобы данные о неудачных испытаниях никто не узнал, но это всё же произошло.

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