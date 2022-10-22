Украинские СМИ рассказывают о том, что в направлении Днепропетровска слышны взрывы. Об этом рассказывают по местным телеканалам.

За день до этого взрывы прозвучали и в Киевской области. Власти позже сообщили о том, что причиной взрывов стала работа саперов.

Ранее появилась информация о том, что российские военные уничтожили подразделение ВСУ, которое было оснащено техникой, поставленной с Запада. Также российские военные смогли уничтожить склад с западным вооружением, который находился в Херсонской области. Российские военные регулярно демонстрируют успехи на линии фронта.

Военные специалисты сообщают о том, что тактика ВС РФ изменилась непосредственно после подрывов Крымского моста и назначения командующего российскими войсками в зоне проведения СВО.