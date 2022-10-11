По некоторым данным, стало известно, что в Киеве слышны звуки стрельбы. Вероятно, огонь ведется по беспилотнику. Однако подтвержденных данных по этому поводу пока что нет.

Стало известно, что Министерство обороны США пообещало в скором времени предоставить Киеву зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси в предстоящем году появится лекарство от ковида собственного производства. Об этом заявил один из исследовательских институтов республики. На данный момент жители Беларуси используют российское лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Данное средство достаточно дорогое,тем не менее очень эффективное. Полный курс лечения стоит около 3000 рублей и занимает меньше недели.