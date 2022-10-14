Правоохранительное органы в Саратове расследуют убийство десятилетней школьницы ее старшей сестрой. Следственный комитет опубликовал видеокадры с места совершения преступления над ребенком.

Трагедия произошла вчера в квартире, где школьница проживала с семьей. Труп ребенка обнаружили родители, когда вернулись домой. Медики, которые приехали на вызов, обнаружили на ребенке около двадцати ножевых ранений на области спины и живота.

В совершении данного преступления подозревается старшая сестра школьницы, которой сейчас 14 лет. Во время допроса девочка призналась в совершении преступления. Выяснилось, что мотивом стала личная неприязнь сестер.

Уголовное дело по факту произошедшего уже возбуждено. В скором времени будет решаться вопрос избрания меры пресечения в отношении ребенка.

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