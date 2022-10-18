Военное дело сообщает о том, что в вооружении РФ есть ракеты с дальностью в сорок километров.

Специалист сообщает, что нынешняя ПВО Украины не является проблемой для России. Есть информация о том, что из нескольких сотен ракет, выпущенных по украинским объектам во время нанесения массированного удара, украинская ПВО смогла сбить около пяти процентов ракет.

Военный эксперт также дал оценку западным системам ПВО, которые были поставлены Украине.

Специалист поведал о том, что, к примеру, норвежская система ПВО также не угроза для российских бойцов. В вооружении России есть оружие, которое, не попадая в зону ПВО сможет наносить удары по объектам и уничтожать их.

IRIS также не станет проблемой, ведь они поставлялись в очень маленьких количествах Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Украина накапливает силы в целях активного наступления в Запорожской области.