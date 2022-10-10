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В одном из американских штатов учитель совратил ученицу. Мужчина 47 лет вступил в интимные от ношения с ученицей 17 лет.

В конце лета 2022 года полиции стало известно о происходящем. Сначала девушка отрицала происходящее, но позже созналась в том, что занималась сексом с учителем как на территории школы, так и дома.

Мужчина сразу же был уволен с работы и взят под стражу. Его обвинили в трех уголовных статьях. После внесения огромного залога мужчина перешел под домашний арест. Первое заседание по этому делу будет в середине ноября.

Ранее в США молодая учительница сознала в интимной связи с учеником и получила уголовный срок условно. В дальнейшем за ней будет осуществляться надзор, и, конечно же, ее лицензия на преподавание будет навсегда аннулирована.

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