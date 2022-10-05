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Песня певца «Улетай» уже стала частью плейлиста экипажа экспедиции «Роскосмоса».

Этой своей мечтой Ярослав Дронов поделился в одной из своих социальных сетей. Оказалось, что уже давным-давно он планирует отправиться в путешествие по космосу.

Артист мечтает подарить своим поклонникам песню из космоса, и он уверен, что в скором будущем это сбудется.

Ярослав Дронов гордо поведал о том, что одна из его композиций уже включена в список песен экипажа «Роскосмоса» на МКС. SHAMAN ,безумно рад тому, что его произведение уже звучит в космосе. Совсем скоро и он сможет спеть на орбите и исполнить свою мечту, сможет порадовать фанатов.

Ранее сообщалось о том, что многие мобилизационные в регионах возвращаются домой из-за ошибок. Такой случай произошел и в Свердловской области.

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