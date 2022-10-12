По информации, предоставленной министерством обороны стало известно, что командующим войск на территории СВО назначен Сергей Суровкин. До этого генерал осуществлял командование Южной группировкой войск в СВО, при этом он являлся главнокомандующим ВКС.

Занимать должность в ВКС генерал продолжает и сейчас.

Известно, что во время путча в 1991 году Суровкин выступало со стороны путчистов. Позже нынешний генерал был арестован, но позже освобожден ввиду отсутствия доказательств его вины.

Далее Суровикн занимал множество различных должностей. Мужчина участвовал во второй чеченской войне, командовал российской группировкой в Сирии и так далее.

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что Суровкин является одним из самых грамотных и образованных генералов.

Генерал действительно имеет большой боевой и стратегический опыт, подготовлен с пониманием к СВО и имеет необходимые морально-волевые качества.