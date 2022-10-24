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В Интернете опубликовали фото необычного письма, которое соседи прислали недавно переехавшей семье. Содержание данного письма повеселило пользователей Сети.

Семья поведала о том, что, переехав в новый коттедж они выставили ненужные вещи, в том числе диван, на обочину рядом с домом, чтобы все это забрали вместе с мусором.

Люди, живущие по соседству, написали новой семье о том, чтобы те немедленно убрали все вещи с территории рядом с домом, ведь это портит вид поселка, где люди проживают.

Данное письмо получило отклик в Сети. Большинство пользователей отметили то, что вероятно это написал либо одинокий и злой человек, либо тот, у кого плохие отношения со всеми соседями.

Помимо всего прочего, в Интернете люди предложили несколько вариантов, как можно ответить на данное письмо.

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