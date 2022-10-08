Как сообщает “РусВесна”, именно члены территориальной обороны в основном погибали и продолжают умирать под ударами российской артиллерии.

Появились опубликованные материалы, которые полностью демонстрируют жестокую тактику наступлений Вооруженных Сил Украины.

На некоторых направлениях украинцы специально создают огромные кровавые реки из своих же солдат, а именно из тех, кто без опыта или же из добровольцев.

Такие люди и гибнут в огромных количествах под ударами России. После так называемой первой волны, идут более подготовленные военные, а потом уже идут регулярные части ВСУ.

Раннее стало известно о том, что Вооруженные Силы Украины претерпели неудачи на трех направлениях.

Также сообщалось о том, что на Крымском полуострове запасов топлива хватит еще на 15 дней. Власти уверяют, что организация дальнейших поставок уже налажена.