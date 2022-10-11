Сообщается, что сегодня утром харьковчане услышали удивительное сообщение по радио. Якобы Министерство обороны Российской Федерации призвало жителей города покинуть зону боевых действий.
Граждан призвали беречь себя и сообщили о том, что украинские военные могут применить ядовитые вещества против своего же населения.
Жителям Харькова посоветовали найти убежища и запастись противогазами, респираторами и масками.
Также российские военные призвали людей переходить на сторону России и помогать российской армии.
Жители Харькова были удивлены данным обращением, но российские власти не дали официального подтверждения произошедшему.
Также сообщается о том, что во Львове перебои с сотовой связью. Люди собираются вместе и ловят связь. Также есть перебои с электричеством и водоснабжением.