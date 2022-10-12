«Ростех» работает над созданием крупнокалиберной снайперской винтовкой

РИА Новости сообщают, что государственная корпорация планирует заняться выпуском современной и эффективной снайперской винтовки.

Над созданием данного оружия работает холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав корпорации. В интервью директор холдинга сообщил, что главной целью является повышение эффективности и дальности стрельбы.

Планируется, что данное оружие будет иметь реальное превосходство над вооружением соперника. Винтовка создается для использования с ней стандартных отечественных патронов.

Также стало известно о том, что «Ростех» увеличивает объемы производства экипировки для военных, по запросу Министерства обороны РФ. Разрабатываются современные и эффективные экипировки для различных родов войск.