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Сообщается о том, что в процессе проведения СВО достаточно активно используется трофейное оружие.

Московский Комсомолец сообщает, что на этой неделе Путин побывал на полигоне, где подготавливают недавно мобилизованных. Именно там президент РФ испробовал снайперские винтовки российского производства, однако, как оказалось на фронте, русские бойцы зачастую применяют и зарубежное оружие.

Оказывается, что российские военные где-то берут патроны к австрийскому оружию. Есть версия, что они получают их в качестве трофея, или же покупают у бойцов ВСУ. Украинцы достаточно часто продают оружие, полученное бесплатно от Запада, зарабатывая на этом неплохие деньги.

Российский военный выразил благодарность НАТО, за то, что российские военные регулярно снабжаются западным оружием.
Ранее сообщалось о том, что российские военные готовятся к активному наступлению на фронте уже в конце этого года.

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