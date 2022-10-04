Московский Комсомолец сообщает, что авиация российской армии участвует в СВО с самого начала. Именно она зачастую выручает пехоту.

Корреспонденту Московского Комсомольца удалось пообщаться с одним из летчиков и узнать у него все самые интересующие вопросы.

Военный поведал о том, что каждый экипаж сейчас совершает около трех боевых вылетов. Бойцы могут вылетать для поддержки пехоты даже ночью. Бой летчики могут вести даже с расстояния в десять километров.

Все летчики рассказывают о преимуществах отечественных машин. Бой все могут вести на дальнем расстоянии, в надежности машин сомневаться нет оснований.

Боец рассказал корреспонденту о том, что летчики суеверные люди. Каждое утро они здороваются со своими самолетами, трут им «нос» или «крыло».

Военный также отметил, что самое сложное в этой работе- выполнять задачи в команде. Всегда страшно задеть своего же, или сделать хуже напарнику. Также летчик рассказал о том, что бои на Украине тяжелее, чем в Сирии. Сейчас у противника очень много вооружения.