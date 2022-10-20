Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес сообщил о том, что российские военные запустили ракету в британский самолет, патрулирующий территорию над Черным морем. Случившиеся, по его мнению, является опасным инцидентом.

После данной ситуации Великобритания приняла решение приостановить патрулирование над морем своими самолетами. Министр обороны Соединенного Королевства сообщил о том, что беспокойства по поводу данной ситуации уже высказаны министру Шойгу.

Министерство обороны России заявило о том, что причиной произошедшего стала техническая неисправность.

Ранее сообщалось о том, что сейчас ВСУ испытывает нехватку вооружения. Многие боевые машины, предоставленные Киеву, либо вовсе вышли из строя, либо находятся в ремонте по причине их плохого технического состояния