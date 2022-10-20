ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес сообщил о том, что российские военные запустили ракету в британский самолет, патрулирующий территорию над Черным морем. Случившиеся, по его мнению, является опасным инцидентом.

После данной ситуации Великобритания приняла решение приостановить патрулирование над морем своими самолетами. Министр обороны Соединенного Королевства сообщил о том, что беспокойства по поводу данной ситуации уже высказаны министру Шойгу.

Министерство обороны России заявило о том, что причиной произошедшего стала техническая неисправность.

Ранее сообщалось о том, что сейчас ВСУ испытывает нехватку вооружения. Многие боевые машины, предоставленные Киеву, либо вовсе вышли из строя, либо находятся в ремонте по причине их плохого технического состояния

Вам может понравиться

Экс-советник президента США: «Наша армия еще никогда не была такой слабой»

По сообщению РИА Новости, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайан побеседовал с журналистами американского канала Fox News. В своем интервью О’Брайан отметил, что на сегодняшний день

В непрекращающихся обстрелах Донецка виноват Хрущев

Свободная Пресса рассказывает о том, почему же Украина уже 8 лет обстреливает Донбасс. Один из военных специалистов считает, что ВСУ прекратят бомбить Донецк только если их отодвинуть как можно дальше

Полковник Баранец рассказал, как армия РФ сможет добиться победы в СВО

Бывший полковник армии РФ Виктор Баранец, который работает военным обозревателем в издании «Комсомольская правда» заявил, что Российская Федерация может переломить течение специальной военной операции в свою пользу уже в ближайшее