По мнению специалиста, в России случился перелом по отношению к беспилотным военным аппаратам.

Эксперт поведал о том, что в Министерстве обороны России изменилось отношение к использованию БПЛА во время боевых действий.

Российские военные стали иначе относиться к этому виду вооружения, сейчас бойцы будут учиться использовать только позитивные стороны данного вооружения, несмотря на опоздание.

По мнению специалиста, использование беспилотников поможет сократить длительность цепочки «обнаружение-поражение».

Современная война достаточна быстро развивается, поэтому артиллерия и другие средства вооружения динамично меняют свое положение.

Ранее сообщалось о том, что Киев скапливает военную мощь рядом с Херсонским направлением и Красным Лиманом, вероятно, готовясь к активному наступлению в конце 2022 года.