Российский артиллерист рассказывает о том, за что он получил награду.

РИА Новости сообщают о том, что командир одной из группировок войск получил орден за то, что смог подавить огневые точки ВСУ прямой наводкой в то время, как российская колонна попала в засаду.

Герой сообщил о том, что после того, как российские военные перешли мост, враг подорвал его с целью засады бойцов ВС РФ. Российский военный быстро принял верное решение и ответил врагу.

Также сообщается, что российский артиллерист родился в Дубай, а вырос в России. Он с успехом окончил военное учебное заведение. Мужчина всю жизнь мечтал стать военным и добился своей цели.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные начали наступление в районе Запорожья, однако российская армия дала жесткий ответ противнику.