ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский артиллерист рассказывает о том, за что он получил награду.

РИА Новости сообщают о том, что командир одной из группировок войск получил орден за то, что смог подавить огневые точки ВСУ прямой наводкой в то время, как российская колонна попала в засаду.

Герой сообщил о том, что после того, как российские военные перешли мост, враг подорвал его с целью засады бойцов ВС РФ. Российский военный быстро принял верное решение и ответил врагу.

Также сообщается, что российский артиллерист родился в Дубай, а вырос в России. Он с успехом окончил военное учебное заведение. Мужчина всю жизнь мечтал стать военным и добился своей цели.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные начали наступление в районе Запорожья, однако российская армия дала жесткий ответ противнику.

Вам может понравиться

Оператор дрона в ДНР рассказал о дуэлях на беспилотниках

Как сообщает РИА Новости, военнослужащий Народной милиции ДНР поделился своим личным опытом применения дронов на фронте. Так по его словам, применение дронов разного класса на линии боевого соприкосновения стало обыденностью

Нежелание Смольного увеличивать количество снегоплавильных пунктов обернется новым «снежным коллапсом»

В Смольном заявили о готовности города к зиме. Однако в этом году снегоплавильных и снегоприемных пунктов не стало больше, чем в прошлом. В результате Северная столица может повторить прошлогодний «снежный

Колебания черных дыр доказывают правоту Эйнштейна

Как стало известно группе исследователей из университета в Кардиффе, который находится в Великобритании, что несколько черных дыр в космосе по мере их совместного слияния подвергаются колебаниям со скоростью 3 раза