ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сообщается о том, что российская армия уничтожила финские БТР. О их наличии о ВСУ сообщалось раннее.

В СМИ появилась информация о том, что под Давыдовским Бугром российские солдаты уничтожили финские БТР. Именно м их помощью ВСУ предпринимали попытки прорвать российскую оборону.

Помимо этого, была уничтожена и другая украинская бронетехника. Сообщается о том, что ВСУ решили использовать самое лучшее оружие при наступлении на русский Херсон.

Ранее сообщалось о том, что французское общество раскритиковало высказывания и действия Байдена. Они уверены в том, что именно он виновен во всем происходящем на Украине в данный момент. Также люди уверены, что слова американского президента о возможности ядерного удара со стороны Росси только наводят хаос и страх.

Вам может понравиться

Новый фотонный наночип CalTech показывает больше производительности

Исследователи Калифорнийского технологического института (CalTech) в США разработали новый фотонный чип, способный за счет повышенной чувствительности обрабатывать данные намного быстрее, чем электронные аналоги. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных

На Луганском направлении была предпринята массированная атака силами ВСУ

По сообщениям Telegram-канала WarGonzo, ВСУ смогли перейти западную границу Луганской Народной Республики и частично закрепиться в поселке Макеевка. Напомним, что есть еще одна Макеевка это город-сателлит города Донецк. Так что

Жители Франции осудили Байдена за слова о ядерной угрозе

Читатели одного из известных французских изданий высказали свое недовольство президентом Байденом из-за его желания посеять хаос в мире. Общество убеждено, что высказывания Джо Байдена о возможных ядерных ударах лишь рассеивают