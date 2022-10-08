Сообщается о том, что российская армия уничтожила финские БТР. О их наличии о ВСУ сообщалось раннее.

В СМИ появилась информация о том, что под Давыдовским Бугром российские солдаты уничтожили финские БТР. Именно м их помощью ВСУ предпринимали попытки прорвать российскую оборону.

Помимо этого, была уничтожена и другая украинская бронетехника. Сообщается о том, что ВСУ решили использовать самое лучшее оружие при наступлении на русский Херсон.

Ранее сообщалось о том, что французское общество раскритиковало высказывания и действия Байдена. Они уверены в том, что именно он виновен во всем происходящем на Украине в данный момент. Также люди уверены, что слова американского президента о возможности ядерного удара со стороны Росси только наводят хаос и страх.