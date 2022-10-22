В направлении города Херсон российский танковый экипаж сорвал попытку наступления ВСУ, нанеся удар по паре украинских боевых машин.

Народная милиция ДНР сообщила о том, что с целью поражения наступления ВСУ российскими бойцами были использованы танки Т-72.

Бойцы ВС РФ подробно рассказали о своих ощущениях после успешного боя.

Мужчины отмечают, что самым трудным было то, что видимость российских солдат была серьезно ограничена. Солдаты говорят о том, что они не чувствовали никакого страха, лишь четко выполняли команды начальства.

Российские военные отразили атаку ВСУ, уничтожив огромное количество их вооружения.

Ранее сообщалось о том, что у России начались проблемы с экспортом военных самолетов. Это связано с тем, что США угрожают санкциями тем государствам, которые будут приобретать самолеты у РФ.