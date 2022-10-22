ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В направлении города Херсон российский танковый экипаж сорвал попытку наступления ВСУ, нанеся удар по паре украинских боевых машин.
Народная милиция ДНР сообщила о том, что с целью поражения наступления ВСУ российскими бойцами были использованы танки Т-72.
Бойцы ВС РФ подробно рассказали о своих ощущениях после успешного боя.

Мужчины отмечают, что самым трудным было то, что видимость российских солдат была серьезно ограничена. Солдаты говорят о том, что они не чувствовали никакого страха, лишь четко выполняли команды начальства.

Российские военные отразили атаку ВСУ, уничтожив огромное количество их вооружения.

Ранее сообщалось о том, что у России начались проблемы с экспортом военных самолетов. Это связано с тем, что США угрожают санкциями тем государствам, которые будут приобретать самолеты у РФ.

Вам может понравиться

СП: как предотвратить украинские обстрелы Белгорода

Проблема приграничных населенных пунктов Белгородской области заключается в том, что их технически сложно прикрыть средствами противовоздушной и противоракетной обороны. ВСУ продолжают регулярный обстрел Белгородской области, причем количество обстрелов начало расти

Эрдоган не отказывается от идеи проведения переговоров между Путиным и Зеленским

Как сообщает РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды на то, что в обозримом будущем может состояться личная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такое заявление Эрдогана

Американская спортсменка полностью разделась на взвешивании перед турниром UFC

Американская спортсменка смешанных типов единоборств (ММА) 33-летняя Кэтлин Чукагян не смогла уложиться в необходимые нормы по весу. Так на церемонии взвешивания спортсменов, которая проводилась 21 октября в Абу-Даби, девушка встала