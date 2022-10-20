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Украина вместе с НАТО не могут прийти в себя после того, как Россия изменила тактику своих действий.

Политроссия сообщает о том, что запад с начала проведения СВО говорит о невозможности России одержать победу над Киевом. Ветеран американской разведки заявил о том, что НАТО слишком неубедительно превозносит украинских бойцов.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг буквально недавно сказал о том, что победа Москвы над Киевом станет поражением для НАТО. Однако, данное высказывание, по мнению специалистов, говорит о том, что Россия на самом деле одерживает победу.

Специалисты подчеркивают, что тактика России резко сменилась после произошедшего на Крымском мосту. Изменения тактики связаны также с тем, что командующим в зоне проведения СВО назначен Суровкин.

Россия сейчас все больше и больше ударов наносит по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

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