Более 200 тысяч тонн составили поставки керосина, дизеля и бензина в войска.

Также есть информация о том, что увеличенные запасы топлива поставляются не только в зону СВО, но и войскам на территории РФ, которые не принимают участия в специальной военной операции.

Совокупные поставки топлива увеличились в 4 раза в сравнении с предыдущим периодом. Также подчеркивается, что реальные поставки могут быть еще больше.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о том, что по просьбе ДНР и ЛНР начинается специальная военная операция. Москва сразу же заявила, что оккупация Украины не планируется, но при этом есть цель демилитаризации Украины. В начале СВО сразу обозначили, что удары будут наноситься по военной инфраструктуре, мирным гражданам и жилым домам ничего не угрожает.