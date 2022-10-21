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Появилась информация о том, что в Запорожской области снова слышны мощные взрывы. Данная информация появилась от Владимира Рогова, главы администрации Запорожской области.

Рогов также отметил то, что удары были очень громкими, начались взрывы с самого утра.

Отмечается также то, что работает ПВО.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные, вероятно, готовятся к активному наступлению в конце 2022 года. ВСУ наращивают силы в районе Красного Лимана и рядом с Херсоном.

Также появилась информация о том, что Байден пригрозил Зеленскому тем, что остановит поставки помощи ВСУ, если тот не перестанет жаловаться всему миру на нехватку помощи от Запада. Президент Украины получает достаточно финансовой и военной помощи от многих европейских стран.

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